استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص ۱۰ تا ۱۱ درصد تسهیلات ابلاغی استان به زراعت چوب و جنگل‌کاری خبر داد.

اختصاص تسهیلات ویژه به زراعت چوب و جنگل‌کاری در کهگیلویه و بویراحمد

اختصاص تسهیلات ویژه به زراعت چوب و جنگل‌کاری در کهگیلویه و بویراحمد

بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، هزینه مورد نیاز برای هر هکتار زراعت چوب ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شده که ۶۰ درصد آن از محل تسهیلات بانکی، ۲۰ درصد از آورده و مشارکت مردم و ۲۰ درصد نیز از طریق تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز توسط دولت فراهم می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار گفت:

رحمانی افزود: بخشی از تسهیلات مورد نیاز از محل منابع معاونت مناطق محروم پیش‌بینی شده و برای نخستین بار حداقل ۱۰ تا ۱۱ درصد تسهیلات ابلاغی استان به موضوع زراعت چوب و جنگل‌کاری اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ظرفیت مناسبی برای اجرای جنگل‌کاری اقتصادی و اجتماعی در استان وجود دارد، ادامه داد: مجموعه‌های ملی نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت تبدیل شدن به پایگاه مناسبی برای اجرای این طرح را دارد.

استاندار، فرمانداران را متولیان اصلی اجرای طرح در شهرستان‌ها دانست و گفت: بخشداران، دهیاران و شهرداران نیز باید مسئولیت‌های خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهند. بر اساس دستورالعمل‌ها، بخشی از منابع ابلاغی به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها باید در حوزه فضای سبز و نیاز‌های اجرایی این طرح هزینه شود و دستگاه‌های اجرایی نیز به صورت کامل مکلف به همکاری هستند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های طبیعی استان برای اجرای طرح جنگل‌کاری اقتصادی اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد مساحت استان شامل ۵۶ درصد جنگل و ۳۴ درصد مرتع است و ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با زراعت چوب، کشت مثمر و گیاهان دارویی دارد.