به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای جلیل از فرهنگ اهل‌بیت (ع)، محفل ادبی «محراب شعر» با حضور شاعران و پیرغلامان از ایران و دیگر کشور‌ها در آمفی‌تئاتر شهید کاظمی ارومیه برگزار شد.

شاعران و پیرغلامان دعوت‌شده از داخل و خارج از کشور به بیست و سومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، در محفل ادبی «محراب شعر» با تمرکز بر محوریت اهل‌بیت (ع)، رهبری شهید انقلاب، بصیرت، مقاومت و پایداری، به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام عرض ارادت کردند.

در این برنامه شاعرانی چون محمد رسولی، مجید تال، سیده تکتم حسینی (از افغانستان)، رباب کلامی فرد، هادی جانفدا، محمود حبیبی کسبی، محمد میلانی و سید محمدجواد شرافت که اجرای برنامه را بر عهده داشتند، به اجرای آثار خود پرداختند.

این محفل ادبی به‌صورت زنده از شبکه استانی و بخش‌های برگزیده‌ای از آن در شبکه‌های سراسری نیز پخش شد.