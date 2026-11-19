نیما نکیسا، دروازه‌بان تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹۹۸، در دیدار با خانواده شهید ورزشکار قدرت زرنگاری، لباس دروازه‌بانی خود را به رسم یادگاری به این خانواده اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شهید زرنگاری در زمان شهادت لباس دروازه‌بانی بر تن داشت و خانواده‌اش آن لباس را در قاب نگه داشته‌اند.

نکیسا در این مراسم با اشاره به هم‌پستی خود با شهید زرنگاری گفت: قطعاً جانفشانی برای حفظ دروازه کشور را به افتخارات دروازه‌بانی در فوتبال ترجیح می‌دهم.

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این پیشکسوت فوتبال افزود: این مملکت به داشتن چنین جوانان غیور و رشیدی می‌بالد و تاریخ این را ثبت می‌کند

در پایان این دیدار، نکیسا لباس دروازه‌بانی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه را به خانواده شهید قدرت زرنگاری اهدا کرد؛ اقدامی که نمادی از پیوند ورزش با فرهنگ ایثار و تجلیل از مقام شهدا است.