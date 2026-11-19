به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی با بیان این مطلب گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، از بعدازظهر امروز تا صبح فردا با توجه به گذر امواج تراز میانی جو، گاهی افزایش ابر در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از اواخر وقت امشب تا صبح فردا نیز در برخی مناطق استان، به‌ویژه بخش‌های شرقی مانند آبیک و ارتفاعات معلم‌کلایه، احتمال رگبار باران، گاهی رعد و برق، وزش باد لحظه‌ای شدید و در قله‌ها احتمال برف وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان ادامه داد: از فردا تا یکشنبه هفته آینده، وضعیت جوی در سطح استان نسبتاً پایدار خواهد بود و با توجه به پایداری و سکون جو، در مناطق صنعتی و پرتردد استان مانند آبیک، قزوین، البرز و بخش‌هایی از تاکستان احتمال افزایش آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.