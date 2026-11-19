با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نخستین شناسه محصول نارنگی در شهرستان کوه‌چنار صادر شد تا محصولات باغی این منطقه با قابلیت رهگیری از مزرعه تا بازار، مسیر مطمئن‌تری را برای حضور در بازار‌های داخلی و خارجی طی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه‌چنار گفت: نخستین شناسه محصول نارنگی در شهرستان کوه‌چنار با هدف شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، افزایش شفافیت در زنجیره تولید و ارتقای کیفیت و سلامت محصولات صادر شد.

مجتبی هوشمندی افزود: اخذ شناسه برای محصولات زراعی و باغی، ابزاری کلیدی برای ایجاد امکان نظارت دقیق بر فرآیند تولید و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و در همین خصوص، پرونده تعدادی دیگر از باغداران متقاضی نیز در مراحل بررسی و صدور شناسه قرار دارد.

وی با اشاره به فناوری‌های به‌کاررفته در این طرح تصریح کرد: با صدور این شناسه، تمامی اطلاعات مربوط به محل تولید، مراحل کاشت، داشت، برداشت و مشخصات فنی محصول در سامانه ثبت می‌شود. از این پس، خریداران و ناظران می‌توانند با اسکن برچسب QR نصب‌شده روی بسته‌بندی، به شناسنامه کامل محصول دسترسی داشته باشند و سوابق آن را در تمامی مراحل زنجیره تأمین رهگیری کنند.

مدیر جهاد کشاورزی کوه‌چنار بیان کرد: اجرایی شدن این طرح علاوه بر افزایش اعتماد مصرف‌کننده و تقویت نظارت بر سلامت محصول، ارزش افزوده بیشتری برای باغداران ایجاد کرده و زمینه حضور مؤثرتر و رقابتی‌تر محصولات کشاورزی کوه‌چنار را در بازار‌های هدف داخلی و برون‌مرزی فراهم می‌سازد.