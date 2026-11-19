صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفری دو روزه به استان یزد، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مسائل حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری را در شش شهرستان استان بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در ادامه برنامه سفر‌های استانی و با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها، مسائل و فرصت‌های توسعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وارد استان یزد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی در جریان این سفر دو روزه، از مجموعه‌ای از آثار تاریخی، محوطه‌های باستانی و جاذبه‌های گردشگری استان در شهرستان‌های بهاباد، بافق، مهریز، خاتم، مروست و ابرکوه بازدید خواهد کرد.

بازدید از رویداد زعفران و به، محوطه باستانی و برج عظیم‌آباد و موزه آفرینش در بهاباد، قلعه گردشگری آریز، امامزاده عبدالله و باغ تاریخی بافق و همچنین حضور در مراسم شهدای دانش‌آموز میناب از جمله برنامه‌های روز نخست این سفر است.

صالحی‌امیری همچنین در ادامه برنامه‌های خود از باغ تاریخی مزویرآباد و مجموعه تاریخی مهربادین در شهرستان مهریز بازدید خواهد کرد.

برنامه روز دوم سفر وزیر میراث‌فرهنگی نیز با بازدید از قلعه ملکی و مجموعه گردشگری نهرمسیح در شهرستان خاتم، باغ تاریخی و قلعه مروست و همچنین بازار سنتی، باغ تاریخی، سرو کهنسال و گنبد عالی ابرکوه دنبال می‌شود.