به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: این اقدام در پی تلف شدن تعدادی از آبزیان زرینه‌رود در ماه گذشته بر اثر کاهش آب و با هدف کمک به احیای جمعیت آبزیان و حفظ تعادل زیست‌محیطی این رودخانه انجام گرفت.

حجت جباری با بیان اینکه همکاری صنایع، سازمان‌های مردم‌نهاد و شهروندان در حفاظت از منابع طبیعی لازم است اظهار داشت: مشارکت تشکل‌های زیست‌محیطی و مجموعه کارخانه قند در این راستا ستودنی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی زرینه‌رود را یکی از زیستگاه‌های مهم آبزیان منطقه عنوان کرد و گفت: جلوگیری از آلودگی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی این رودخانه وظیفه همگانی است.

جباری همچنین از به‌روز رسانی سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه قند میاندوآب خبر داد و تصریح کرد: در بازدید‌های اخیر و پایش‌های انجام شده از کارخانه قند میاندوآب سیستم تصفیه فاضلاب آن تا ۶۰ درصد بهسازی و به‌روز رسانی شده است تا مشکلات زیست محیطی برای ماهیان رودخانه‌ای نداشته باشد.