در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی و حفاظت از آب‌خوان، ۲۷ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد امور منابع آب بیرجند شناسایی و ۸ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.

مدیر منابع آب بیرجند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: با تلاش‌های کارشناسان گشت و بازرسیِ این امور و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، ۲۷ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شد که تاکنون روند انسداد ۸ حلقه از آنها انجام شده است.

ناصر نیک‌ نیا افزود: با انسداد این ۸ حلقه چاه غیرمجاز، از برداشت غیرمجاز بالغ بر هزار و ۲۰۰ مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد که گامی مؤثر در راستای تعادل‌بخشی و صیانت از این سرمایه‌های حیاتی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حراست از منابع آب خط قرمز این مجموعه است گفت: روند قانونی و اجرای عملیات انسداد مابقی چاه‌های غیرمجاز شناسایی‌شده نیز با جدیت در دست اقدام قرار دارد و در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.

مدیر منابع آب بیرجند از همراهی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و همکاری شهروندان در معرفی تخلفات آبی قدردانی کرد و از بهره‌برداران خواست تا با رعایت الگوی مصرف و صیانت قانونی از منابع آب، در حفظ این امانت الهی برای نسل‌های آینده یاریگر خدمتگزاران خود در بخش آب باشند.