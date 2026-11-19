شرکت ملی گاز­ اعلام کرده بخش خانگی تجاری و صنایع جزء در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده است که ۶۶/۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۷ آبان ۱۴۰۵)، مجموع گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۶۹۰ میلیون مترمکعب رسید که از این میزان، ۴۵۹ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.

این آمار نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۶۶/۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

شرکت ملی گاز هشدارداده صنایع و نیروگاه‌ها زمانی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، در بخش‌های خانگی و تجاری، مصرف دیریت شود.

این شرکت با اعلام اینکه اگر نتوانیم گاز مورد نیاز تولید برق را تامین کنیم، نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از گازوئیل و سوخت‌های جایگزین برای تامین خوراک هستند که این کار تبعاتی از جمله آلودگی هواو... به دنبال دارد.

با اقدامات ساده‌ای مانند پوشیدن لباس گرم، پوشاندن و بستن دریچه کولر و استفاده از پرده‌های ضخیم، می‌توان مصرف گاز را در بخش خانگی کم کرد.