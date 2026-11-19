آیت‌الله لطف‌الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز ، با حضور در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان، با ملی‌پوشان این رشته دیدار و گفت‌و‌گو کرد.





ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز در این دیدار با حضور حسین رضازاده، قهرمان پیشکسوت وزنه‌برداری، سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری و علیرضا نصیری، قهرمان وزنه‌برداری استان فارس، از تلاش‌ها و افتخارآفرینی قهرمانان ورزشی قدردانی کرد.

آیت‌الله دژکام با ابراز خرسندی از حضور در جمع قهرمانان ملی و استعداد‌های جوان وزنه‌برداری گفت: قهرمانانی همچون حسین رضازاده از افتخارات ملی هستند که همه ایرانیان به وجودشان افتخار می‌کنند و امیدواریم نسل جوان ورزش نیز در آینده برای کشور افتخارآفرینی کنند.

وی با اشاره به ارزش افتخارآفرینی در عرصه ورزش افزود: میدانی که ورزشکاران فتح می‌کنند و اعتباری که برای کشور به ارمغان می‌آورند، بسیار ارزشمند است.

امام‌جمعه شیراز همچنین ورزش را عاملی مؤثر در ارتقای سلامت جسم و روح دانست و تأکید کرد: اگر به دنبال سلامت روحی، معنوی و دینی هستیم، باید از ظرفیت ورزش بهره ببریم؛ چراکه ورزش علاوه بر سلامت جسم، به سلامت روح نیز کمک می‌کند.