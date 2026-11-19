رئیس پلیس‌راه خراسان‌شمالی از وقوع تصادف مرگبار در کیلومتر ۲۳ محور اسفیدان ـ سیساب خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر نیز مجروح شد.

تصادف با اسب رهاشده در محور اسفیدان ـ سیساب خراسان شمالی، قربانی گرفت

تصادف با اسب رهاشده در محور اسفیدان ـ سیساب خراسان شمالی، قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در پی برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک رأس اسب که بدون هدایتگر در سطح راه رها شده بود، متأسفانه یک نفر جان باخت و یک نفر دیگر مصدوم شد.

وی افزود: برابر بررسی‌های کارشناسی، علت وقوع این حادثه به میزان ۵۰ درصد عدم توجه کافی راننده به جلو و به میزان ۵۰ درصد نیز رها کردن حیوان در سطح راه بدون هدایتگر از سوی مالک احشام تشخیص داده شد.

رئیس پلیس‌راه خراسان‌شمالی با اشاره به ضرورت رعایت مقررات ایمنی در تردد احشام در جاده‌ها تصریح کرد: مطابق ماده ۲۱۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، مسئولان هدایت حیوانات هنگام عبور از معابر در شب موظف به استفاده از علائم هشداردهنده و تجهیزات روشنایی و شبرنگ هستند.