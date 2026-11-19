رئیس سازمان بهزیستی کشور در بازدید از مؤسسه خیریه نورآدین بهاباد، از برنامه‌ریزی برای توسعه مراکز تخصصی ویژه افراد دارای اوتیسم، ایجاد کارگاه‌های حمایتی و مهارتی و گسترش حمایت‌های معیشتی و توانبخشی از مددجویان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حسینی به همراه صباغیان نماینده مردم بهاباد در مجلس شورای اسلامی در سفر به شهرستان بهاباد از مؤسسه خیریه نورآدین بازدید کرد و ضمن دیدار از بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به مددجویان و ظرفیت‌های تخصصی و حمایتی آن قرار گرفت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با ابراز رضایت از سطح استاندارد‌های این مرکز، اظهار داشت: مؤسسه نورآدین از نظر فضای فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و فرایند‌های ارائه خدمات، مجموعه‌ای قابل‌توجه و استاندارد است که به گروه‌های مختلف جامعه هدف، از جمله سالمندان، افراد دارای اختلال طیف اوتیسم و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی خدمات ارائه می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه خدمات تخصصی در شهرستان بهاباد، از پیشنهاد ایجاد کارگاه حمایتی و مهارتی، راه‌اندازی مرکز موقت شبانه‌روزی ویژه افراد دارای اختلال طیف اوتیسم و همچنین تأسیس مرکز ویژه افراد بالای ۱۴ سال دارای اوتیسم خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح‌ها با حمایت سازمان بهزیستی به مرحله اجرا برسند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از پیگیری برقراری حق پرستاری برای تمامی خانوار‌های واجد شرایط دارای فرزند مبتلا به اوتیسم که تاکنون از این حمایت بهره‌مند نشده‌اند خبر داد و افزود: حق پرستاری برای افراد واجد شرایط دارای معلولیت در شهرستان نیز پیگیری و برقرار خواهد شد.

حسینی با تأکید بر توجه ویژه به خانوار‌های دهک یک درآمدی، به‌عنوان یکی از گروه‌های نیازمند حمایت بیشتر، تصریح کرد: در حوزه‌های اشتغال، مسکن، حمایت از زنان سرپرست خانوار، فعال‌سازی پرونده‌های غیرفعال مددجویان و مراکز مثبت زندگی و همچنین تأمین کمک‌های نقدی برای تهیه وسایل و تجهیزات توانبخشی، اعتبارات لازم پیش‌بینی شده است که جزئیات و ارقام آن در شورای اداری شهرستان اعلام خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت خدمات حمایتی و توانبخشی در مناطق کمتر برخوردار، خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی تلاش می‌کند با شناسایی نیاز‌های واقعی جامعه هدف و تأمین منابع موردنیاز، زمینه ارتقای کیفیت زندگی مددجویان و دسترسی عادلانه‌تر آنان به خدمات تخصصی و حمایتی را فراهم کند.

بازدید از مؤسسه خیریه نورآدین بهاباد در راستای بررسی میدانی ظرفیت‌های موجود، شناسایی نیاز‌ها و برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات حمایتی، توانبخشی و اجتماعی در این شهرستان انجام شد.