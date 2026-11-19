بازار مصالح ساختمانی در معاملات امروز پنجشنبه (۲۸ آبان ۱۴۰۵)، با ثبات نسبی قیمت‌ها همراه بود؛ میلگرد در بیشتر مبادی فروش بدون تغییر نرخ عرضه شد و بازار تیرآهن و سیمان نیز نوسان قابل‌توجهی نداشت.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی قیمت سیمان عمده در بازار نشان می‌دهد، سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان و سیمان ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان مدلل ۲۶۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان و سیمان تهران با قیمت ۲۶۰ هزار تومان عرضه می‌شوند.

همچنین بهای سیمان ساوه ۲۵۷ هزار تومان و محصولات آبیک و داراب هر کدام ۲۵۵ هزار تومان است.

سیمان پاکتی اصفهان و هرمزگان هر دو با نرخ ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شوند.

قیمت میلگرد امروز ۲۸ آبان ۱۴۰۵

امروز در بازار مقاطع فولادی، بیشتر محصولات میلگرد با نرخ‌های روز گذشته عرضه شدند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت دارد.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی ۱۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۰۹ هزار و ۲۷۰ تومان عرضه می‌شود.

در ادامه، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۱۰۶ هزار و ۴۵۰ تومان، میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد با قیمت ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان به فروش می‌رسد.

همچنین میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان‌فولاد ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شود.

قیمت تیرآهن امروز ۲۸ آبان ۱۴۰۵

تیرآهن ۱۴ اشتهارد و تیرآهن ۱۴ فایکو هر دو با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان عرضه می‌شوند.

تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان و تیرآهن ۱۶ این کارخانه ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت دارد.

همچنین تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۵ هزار و ۲۷۲ تومان، تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان معامله می‌شود.

در این میان، تیرآهن ۱۶ یزد با قیمت ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال با نرخ ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان در بازار عرضه می‌شوند.