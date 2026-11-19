اردوی سوم تیم ملی والیبال ساحلی دانشآموزی دختران ایران در رامسر
اردوی سوم تیم ملی والیبال ساحلی دانشآموزی دختران ایران در رامسر؛ گامی برای حضور قدرتمند در مسابقات جهانی برزیل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران
، سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال ساحلی دانشآموزی دختران ایران با هدف آمادهسازی و حضور قدرتمند در رقابتهای جهانی برزیل، به میزبانی زمین والیبال ساحلی شهرداری رامسر و با همکاری هیئت والیبال این شهرستان در حال برگزاری است.
محبوبه رنجبری، سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی دانشآموزی دختران ایران، با اشاره به روند آمادهسازی ملیپوشان گفت: در این مرحله از اردو، تمرکز کادر فنی بر ارتقای آمادگی جسمانی، هماهنگی تیمی، تقویت مهارتهای فنی و اجرای برنامههای تاکتیکی است. در مراحل مختلف اردو، عملکرد بازیکنان بهصورت دقیق ارزیابی شده و تلاش میکنیم با انتخاب شایستهترین نفرات از نظر فنی و آمادگی، تیمی توانمند و هماهنگ را روانه مسابقات جهانی برزیل کنیم.
وی افزود: با پشت سر گذاشتن سه مرحله اردو، بازیکنان بهتدریج به سطح مطلوبتری از آمادگی نزدیک میشوند و یک مرحله دیگر اردوی آمادهسازی نیز پیشبینی شده است تا تیم با آمادگی کامل در رقابتهای پیشرو حضور یابد.
در جریان برگزاری این اردو، شهردار رامسر، رؤسای ادارات آموزشوپرورش و ورزش و جوانان و رئیس هیئت والیبال شهرستان با حضور در محل تمرین، ضمن استقبال از اعضای تیم ملی و کادر فنی با اهدای شاخههای گل، به دختران ملیپوش خوشامد گفتند.
حسین زبرجد، رئیس هیئت والیبال شهرستان رامسر نیز با ابراز خرسندی از میزبانی این اردو اظهار داشت: میزبانی از دختران شایسته و آیندهساز ورزش کشور برای ما مایه افتخار است. حضور تیمهای ملی در رامسر علاوه بر ایجاد انگیزه برای ورزشکاران نوجوان منطقه، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای ورزشی شهرستان و توسعه ورزش قهرمانی است.
وی با قدردانی از فدراسیون والیبال، فدراسیون ورزش دانشآموزی، کادر فنی تیم ملی و مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر، از همکاری و همراهی مجموعه مدیریت شهری و شهرداری رامسر در راهاندازی زمین والیبال ساحلی قدردانی کرد و گفت: ایجاد این زیرساخت ورزشی، زمینه مناسبی برای میزبانی اردوهای ملی و توسعه والیبال ساحلی در شهرستان فراهم کرده است.
زبرجد تأکید کرد: هیئت والیبال رامسر آمادگی دارد با همکاری دستگاههای اجرایی و ورزشی، زمینه میزبانی از اردوهای ملی و برنامههای آمادهسازی تیمهای مختلف را بیش از گذشته فراهم کند.
رامسر با برخورداری از ظرفیتهای ورزشی و زیرساختهای ایجادشده، بار دیگر میزبان استعدادهای ملی کشور است؛ دخترانی که رؤیای افتخارآفرینی در آوردگاه جهانی برزیل را دنبال میکنند.