به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال ساحلی دانش‌آموزی دختران ایران با هدف آماده‌سازی و حضور قدرتمند در رقابت‌های جهانی برزیل، به میزبانی زمین والیبال ساحلی شهرداری رامسر و با همکاری هیئت والیبال این شهرستان در حال برگزاری است.

محبوبه رنجبری، سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی دانش‌آموزی دختران ایران، با اشاره به روند آماده‌سازی ملی‌پوشان گفت: در این مرحله از اردو، تمرکز کادر فنی بر ارتقای آمادگی جسمانی، هماهنگی تیمی، تقویت مهارت‌های فنی و اجرای برنامه‌های تاکتیکی است. در مراحل مختلف اردو، عملکرد بازیکنان به‌صورت دقیق ارزیابی شده و تلاش می‌کنیم با انتخاب شایسته‌ترین نفرات از نظر فنی و آمادگی، تیمی توانمند و هماهنگ را روانه مسابقات جهانی برزیل کنیم.

وی افزود: با پشت سر گذاشتن سه مرحله اردو، بازیکنان به‌تدریج به سطح مطلوب‌تری از آمادگی نزدیک می‌شوند و یک مرحله دیگر اردوی آماده‌سازی نیز پیش‌بینی شده است تا تیم با آمادگی کامل در رقابت‌های پیش‌رو حضور یابد.

در جریان برگزاری این اردو، شهردار رامسر، رؤسای ادارات آموزش‌وپرورش و ورزش و جوانان و رئیس هیئت والیبال شهرستان با حضور در محل تمرین، ضمن استقبال از اعضای تیم ملی و کادر فنی با اهدای شاخه‌های گل، به دختران ملی‌پوش خوشامد گفتند.

حسین زبرجد، رئیس هیئت والیبال شهرستان رامسر نیز با ابراز خرسندی از میزبانی این اردو اظهار داشت: میزبانی از دختران شایسته و آینده‌ساز ورزش کشور برای ما مایه افتخار است. حضور تیم‌های ملی در رامسر علاوه بر ایجاد انگیزه برای ورزشکاران نوجوان منطقه، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهرستان و توسعه ورزش قهرمانی است.

وی با قدردانی از فدراسیون والیبال، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، کادر فنی تیم ملی و مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر، از همکاری و همراهی مجموعه مدیریت شهری و شهرداری رامسر در راه‌اندازی زمین والیبال ساحلی قدردانی کرد و گفت: ایجاد این زیرساخت ورزشی، زمینه مناسبی برای میزبانی اردو‌های ملی و توسعه والیبال ساحلی در شهرستان فراهم کرده است.

زبرجد تأکید کرد: هیئت والیبال رامسر آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و ورزشی، زمینه میزبانی از اردو‌های ملی و برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های مختلف را بیش از گذشته فراهم کند.

رامسر با برخورداری از ظرفیت‌های ورزشی و زیرساخت‌های ایجادشده، بار دیگر میزبان استعداد‌های ملی کشور است؛ دخترانی که رؤیای افتخارآفرینی در آوردگاه جهانی برزیل را دنبال می‌کنند.