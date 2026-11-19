به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخراسان رضوی سرهنگ علیرضا جنیدی فرمانده سپاه شهرستان بردسکن در نشست خبری گرامیداشت هفته بسیج، ضمن قدردانی از اصحاب رسانه شهرستان با اشاره به رویکرد برنامه‌های امسال هفته بسیج افزود: امسال تلاش شده است برنامه‌ها با محوریت قرارگاه‌های ۱۱گانه بسیج برگزار شود و هر شب یکی از قرارگاه‌های تخصصی، در اجتماع شبانه مردم، گزارشی کوتاه از عملکرد یک‌ساله خود را در قالب کلیپ ارائه کند.

فرمانده سپاه بردسکن با اشاره به شعار امسال هفته بسیج با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» گفت: هفته بسیج از جمعه ۲۹ آبان آغاز می‌شود و تا پنجشنبه پنجم آذرماه ادامه دارد و بیش از ۳۰ عنوان برنامه در بیش از ۱۳۰ پایگاه مقاومت محلات، ادارات و اقشار مختلف بسیج اجرا خواهد شد.

جنیدی با تأکید بر محله‌محوری در اجرای برنامه‌ها بیان کرد: اعتقاد ما این است که اگر بتوانیم محله‌ای عاری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم، در نهایت جامعه و کشور سالم‌تری خواهیم داشت. در همین راستا، رویکرد محله‌محوری با همکاری دولت و سازمان بسیج در دستور کار قرار گرفته است.

وی قرارگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، سازندگی و محرومیت‌زدایی، راهیان نور، زن و خانواده، دفاعی و امنیتی، جهاد تبیین، علمی و پژوهشی و تعالی سازمانی را از جمله محور‌های فعالیت بسیج عنوان کرد.

ارائه عملکرد بسیج در اجتماعات مردمی

فرمانده سپاه بردسکن با تشریح برنامه‌های شاخص شهرستانی هفته بسیج اظهار کرد: در نخستین روز این هفته، حلقه‌های صالحین پیش از نماز جمعه در مصلای نماز جمعه حضور خواهند یافت و بسیجیان نیز در نماز جمعه شرکت می‌کنند. همچنین گزارشی از عملکرد یک‌ساله بسیج ارائه خواهد شد.

وی اکران فیلم سینمایی «جانشین» با محوریت شخصیت شهید حسین املاکی، اجرای طرح «شیفتگان خدمت» و ویزیت رایگان توسط پزشکان متخصص در مناطق محروم و عشایری را از دیگر برنامه‌ها برشمرد.

افتتاح طرح آسفالت ۵.۵ کیلومتری در بردسکن

فرمانده سپاه بردسکن در ادامه به اقدامات قرارگاه سازندگی و محرومیت‌زدایی اشاره کرد و گفت: یکی از طرهای شاخص امسال، اجرای آسفالت به طول پنج‌ونیم کیلومتر در مسیر رحمانیه به مزار الله آباد که با تلاش مجموعه سپاه به مرحله بهره‌برداری رسیده و نقش مهمی در کاهش گردوغبار و تسهیل تردد و کاهش بار ترافیکی این مسیر خواهد داشت.

فرمانده سپاه بردسکن، همایش اقتدار بسیج را از مهم‌ترین برنامه‌های هفته بسیج دانست و گفت: این همایش با حضور گردان‌های بیت‌المقدس، اقشار مختلف بسیج، بانوان و سایر رده‌های مقاومت، ساعت ۱۹ در میدان قائم برگزار می‌شود و ظرفیت‌های مختلف بسیج به‌صورت سازمان‌یافته در این اجتماع حضور خواهند یافت.