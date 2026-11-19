معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: با توجه به جایگاه گلستان در تولید پروتئین و تأمین امنیت غذایی، تمهیدات لازم برای تأمین پایدار انرژی واحدهای پرورش طیور و تداوم فعالیت این واحدها اندیشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالعلی کیان‌مهر با تأکید بر ضرورت آمادگی مرغداری‌ها برای مواجهه با شرایط احتمالی افت فشار گاز افزود: واحد‌های فاقد سوخت دوم باید نسبت به تکمیل ذخایر خود اقدام کنند و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز آمادگی دارد سوخت جایگزین مورد نیاز برای یک دوره کامل جوجه‌ریزی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به پیگیری مستمر وضعیت تأمین انرژی واحد‌های تولیدی تصریح کرد: جلسات هفتگی با حضور مدیران دستگاه‌های متولی حوزه انرژی و امنیت غذایی برگزار می‌شود تا با پیش‌بینی شرایط احتمالی ناترازی و افت فشار گاز، اقدامات پیشگیرانه به‌موقع انجام شود.

کیان‌مهر خاطرنشان کرد: با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان جهاد کشاورزی، هماهنگی‌های لازم برای تأمین سهمیه و ذخایر سوخت انجام شده است و در صورت افت فشار گاز، سوخت جایگزین به‌موقع در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد تا روند تولید و تأمین گوشت مرغ بدون وقفه ادامه داشته باشد.