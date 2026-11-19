۲۵۰ دانش‌آموز دختر کاشانی در قالب کاروان راهیان نور، برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، به مدت چهار روز عازم مناطق جنوب کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج کاشان گفت: این کاروان از مناطق عملیاتی خرمشهر، آبادان، اروندکنار، فتح‌المبین و دیگر مناطق دفاع مقدس در استان خوزستان بازدید می‌کند.

وی هدف از اعزام این دانش‌آموزان را تجدید میثاق با آرمان‌های امام شهدا و شهدای دفاع مقدس بیان کرد و افزود: بازدید از مناطق عملیاتی، نقش مؤثری در آشنایی بیشتر نسل جوان با اهداف، رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدا دارد.

این اردوی چهارروزه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی دانش‌آموزان با حماسه‌آفرینی رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار می‌شود.