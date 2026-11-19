به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی چابهار گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی فعالیت صنوف، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی طرح کنترل و نظارت بر واحد‌های صنفی را در شهرستان چابهار اجرا کردند.

سرهنگ حسین میرصوفی گفت: در جریان این طرح، پنج نمایشگاه خودرو به دلیل ایجاد سد معبر پلمب و به ۱۰ واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات صنفی گفت: در صورت رفع نکردن تخلفات و ادامه سد معبر، برخورد قانونی با واحد‌های متخلف انجام خواهد شد.

میرصوفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.