به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ شاهرخ رستمی گفت: همه مشمولان پایه خدمتی آذر ۱۴۰۵ باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه و معرفی‌نامه به مراکز آموزش را دریافت کرده و بر اساس اطلاعات آن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه زمان حضور این افراد از اول تا چهارم آذر تعیین شده است، افزود: مشمولان باید با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی‌نامه مراکز آموزش و برگه واکسن مننژیت و دوگانه، به مرکز آموزشی تعیین شده مراجعه نمایند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: مشمولان باید همه مدارک ذکر شده در برگ معرفی نامه و کارت تلفن همگانی را به همراه داشته باشند و از همراه داشتن گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و دیگر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه حاضر نشدن در زمان و محل‌های تعیین‌شده، غیبت محسوب شده و بر اساس ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، با متخلفان برخورد خواهد شد، افزود: خانواده‌ها می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال آن در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی khabaresarbazi@ مراجعه کنند.