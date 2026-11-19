در آیینی از ۵ کتاب علمی آموزشی حاصل تحقیقات و تجربه عملی معلمان شهرضایی ، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کتاب کارآفرین خلاق نوشته لیلا اسحاقی، الهام تاکی و امیرحسین حریری در هزار نسخه از انتشارت کاشف علم به چاپ رسیده و شامل پنج فصل و ۱۲۵ صفحه است.

کتاب پویانمایی کوچک (راهبرد‌های پرورش کودک خلاق) نوشته فرهاد عسگری منش، سجاد صبری و معصومه درویش پوریان در ۵۰۰ نسخه از انتشارات فروغ سیمرغ چاپ شده و شامل ۵ فصل و ۸۹ صفحه است.

کتاب روش‌های نوین تدریس عملی در کارگاه‌های دوخت نوشته ملیحه قادری و فریبا اطرشی از انتشارات نورنگار در هزار نسخه چاپ شده و شامل ۴ فصل و ۱۶۴ صفحه است.

کتاب هوش مصنوعی و یادگیری متحول شده نوشته الهام جلی، لیلا ثناگو، علیرضا قائدی و فاطمه فالی عابد از انتشارات اَروانه در ۲۰۰ نسخه چاپ شده و شامل ۶ فصل و ۱۱۹ صفحه است.

کتاب کشت و کار علمی و عملی انار هم نوشته محمد اسماعیل نداف و شهزاد صداقت فر در ۱۳۳ صفحه و ۴ فصل و هزار نسخه از انتشارات چشم انداز قطب به چاپ رسیده است.

تاکنون ۷۷۰ عنوان کتاب از ۳۵۰ نویسنده شهرضایی به چاپ رسیده است.

در این آیین از چند نفر از نویسندگان تجلیل شد.