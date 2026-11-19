سرشماری پاییزه حیات وحش خراسان جنوبی در منطقه حفاظت‌شده درمیان – سربیشه با مشارکت ۱۷ گروه میدانی و با هدف برآورد جمعیت گونه‌های شاخص، پایش زیستگاه‌ها و بررسی روند تغییرات جمعیتی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: سرشماری پاییزه حیات وحش منطقه حفاظت شده درمیان - سربیشه، با همکاری کارشناسان، همیاران افتخاری، شکارچیان معتمد و جمعی از دوست‌ داران حیات وحش، در قالب ۱۷ گروه میدانی برگزار شد.

خانی افزود: این سرشماری با هدف برآورد جمعیت گونه‌ های شاخص حیات وحش، پایش وضعیت زیستگاه‌ها و بررسی روند تغییرات جمعیتی گونه‌ها در فصل پاییز انجام شد و گروه های مشارکت‌کننده در آن، مسیر‌ها و محدوده‌های تعیین‌شده را به‌صورت همزمان پایش کردند.

وی گفت: منطقه حفاظت شده درمیان - سربیشه به‌دلیل برخورداری از زیستگاه‌های متنوع، یکی از عرصه‌های مهم حیات وحش خراسان جنوبی به شمار می‌رود و سرشماری دوره‌ای گونه‌ها، مبنای اصلی تصمیم‌گیری برای حفاظت و مدیریت آن است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: نتایج این سرشماری پس از جمع آوری داده‌های ۱۷ گروه و تحلیل اطلاعات میدانی، اطلاع رسانی خواهد شد.