رئیس جمهور روسیه، در دومین روز اجلاس همکاری آسیا و اقیانوس آرام (اَپک) گفت: روسیه اقتصاد داخلی خود را به صورت ساختاری تغییر داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در دومین روز اجلاس همکاری آسیا و اقیانوس آرام (اَپک) گفت: اپک بزرگترین مجمع اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. رشد اقتصادی در کشور‌های عضو اپک می‌تواند امسال به ۴.۸ درصد برسد. منطقه آسیا و اقیانوسیه پویایی مثبت و نرخ رشد پایدار در قابلیت‌های تولیدی، فناوری و لجستیکی خود را نشان داده است.

پوتین با بیان اینکه کشورش از پیش نویس بیانیه پایانی نشست شنژن حمایت می‌کند، افزود: روسیه مقادیر قابل توجهی از منابع انرژی، غلات و کود‌های معدنی را به منطقه آسیا و اقیانوسیه صادر می‌کند.

وی تأکید کرد: تجارت روسیه با کشور‌های آسه آن ۶۰ درصد افزایش یافته است. روسیه همچنین به طور فعال در حال پیشبرد ابتکار عمل اصلی خود برای ایجاد مشارکت بزرگ اروپایی است.

پوتین خاطرنشان کرد: روسیه اقتصاد داخلی خود را به صورت ساختاری تغییر داده و توسعه فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و انرژی هسته‌ای را در اولویت قرار داده است.

رئیس جمهور روسیه همچنین از شی جین پینگ و همکاران چینی‌اش به خاطر مهمان‌نوازی و کار ثمربخششان در طول اجلاس اپک تشکر کرد.