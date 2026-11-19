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عملیات ساخت مدرسه زنده یاد سیامک آریانپور در بخش نیاسر شهرستان کاشان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کاشان در این آیین، این طرح را نقطه عطفی در همکاریهای خیرخواهانه برای ارتقای سطح تعلیم و تربیت دانست وگفت: این پنجمین مدرسه خیرساز در سالجاری است که احداث آن آغاز شده است.
محمد کتابچی افزود: این مدرسه با مساحت۲۶۰۰ متر مربع با زیر بنای۶۰۰ متر مربع دارای ۷ کلاس درس و یک کلاس برایتان آموزان استثایی با اعتبار ۴۰میلیارد تومان توسط خیر احداث میشود.
رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کاشان گفت: در حال حاصر۲۵فضای آموزشی باداشتن ۱۴۰ کلاس با دو همت اعتبار در حال احداث است و پیش بینی میشود تا پایان امسال هم ساخت ۷ مدرسه دیگر با کمک خیران آغاز شود.