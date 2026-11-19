به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کاشان در این آیین، این طرح را نقطه عطفی در همکاری‌های خیرخواهانه برای ارتقای سطح تعلیم و تربیت دانست وگفت: این پنجمین مدرسه خیرساز در سالجاری است که احداث آن آغاز شده است.

محمد کتابچی افزود: این مدرسه با مساحت۲۶۰۰ متر مربع با زیر بنای۶۰۰ متر مربع دارای ۷ کلاس درس و یک کلاس برایتان آموزان استثایی با اعتبار ۴۰میلیارد تومان توسط خیر احداث می‌شود.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کاشان گفت: در حال حاصر۲۵فضای آموزشی باداشتن ۱۴۰ کلاس با دو همت اعتبار در حال احداث است و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال هم ساخت ۷ مدرسه دیگر با کمک خیران آغاز شود.