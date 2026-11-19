اجرای طرحهای عمرانی در روستاهای دنا با اعتبار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال+فیلم
فرماندار دنا از اجرای ۸۲ طرح عمرانی، کشاورزی و خدماتی در روستاهای این شهرستان با اعتبار هزار و صد میلیارد ریال طی یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار دنا گفت: ۸۲ طرح عمرانی، کشاورزی و خدماتی در راستای توسعه زیرساختهای عمرانی، کشاورزی، ورزشی و فرهنگی شهرستان با اعتبا هزار و صد میلیارد ریال طی یک سال گذشته اجرا شده است. رسولی افزود: روستاهای درهچنار کریک، اسلام آباد، خمینی آباد، دارشاهی، توت نده، گندی خوری، تمامی روستاهای کره، گور گنجو و سمرون از جمله مناطق اجرای این طرح ها هستند.
وی اضافه کرد: این طرح ها شامل زیرسازی و آسفالت، بازگشایی معابر، اجرای جداول، جمع آوری آبهای سطحی، احداث کانالهای کشاورزی و اجرای دیوارهای حائلاست. وی از بهره برداری از چمن مصنوعی در روستای کره با اعتبار ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: سایر طرح ها از محل اعتبارات استانی ادارات بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، همچنین اعتبارات دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و مالیات مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده تامین و اجرا شده است.