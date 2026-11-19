رسولی افزود: روستا‌های دره‌چنار کریک، اسلام آباد، خمینی آباد، دارشاهی، توت نده، گندی خوری، تمامی روستا‌های کره، گور گنجو و سمرون از جمله مناطق اجرای این طرح ها هستند.

وی اضافه کرد: این طرح ها شامل زیرسازی و آسفالت، بازگشایی معابر، اجر‌ای جداول، جمع آوری آب‌های سطحی، احداث کانال‌های کشاورزی و اجرای دیوار‌های حائل‌است.

وی از بهره برداری از چمن مصنوعی در روستای کره با اعتبار ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی‌ خبر داد و افزود: سایر طرح ها از محل اعتبارات استانی ادارات بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، همچنین اعتبارات دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و مالیات مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده تامین و اجرا شده است.

