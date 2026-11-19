مدیر حج و زیارت استان یزد: کارگزاران حج و زیارت استان یزد با برپایی موکب حضرت سیدالشهدا(ع)، بیش از یک ماه است به‌صورت خودجوش و شبانه در کنار مردم حضور دارند و بر پایبندی خود به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید می‌کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روح‌الله شاه‌ابراهیمی با اشاره به فعالیت موکب حضرت سیدالشهدا (ع) گفت: این موکب با مشارکت خودجوش کارگزاران زیارتی استان برپا شده و هر شب مدیران کاروان‌های حج تمتع، عمره و عتبات عالیات و مدیران دفاتر زیارتی پذیرای مردم دارالعباده یزد هستند.

مدیر حج و زیارت استان یزد افزود: کارگزاران زیارتی در این موکب، دوشادوش مردم در برنامه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و رهبر شهید انقلاب بر پایبندی خود به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب تأکید دارند.

مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان یزد نیز با اشاره به حضور میدانی کارگزاران زیارتی در کنار مردم گفت: کارگزاران حج و زیارت با حضوری پررنگ و فعال، بیش از یک ماه است که در این موکب گرد هم آمده‌اند تا حمایت و پایبندی خود را به نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی اعلام کنند.

حجت‌الاسلام حبیبیان افزود: هدف از این حضور، اعلام این پیام به جهانیان است که ملت ایران پای ارزش‌ها و آرمان‌های خود ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمنان برای سرنوشت کشور تصمیم بگیرند.

وی تأکید کرد: کارگزاران حج و زیارت همان‌گونه که در سفر‌های زیارتی خدمتگزار زائران و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) هستند، در عرصه‌های اجتماعی نیز خود را خادم مردم و همراه با آنان در مسیر حفظ ارزش‌های مکتب اهل‌بیت (ع) می‌دانند.

