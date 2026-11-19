امروز ناپایداری‌های جوی در محدوده تنگه هرمز و مناطق مرکزی و شرقی هرمزگان بصورت افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا نیز با توجه به ابرناکی و احتمال رخداد تند باد لحظه‌ای بویژه در تنگه هرمز متلاطم پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در محدوده تنگه هرمز و برخی نقاط مرکزی و شرقی استان داریم و این شرایط ناپایدار جوی تا ظهر جمعه (۲۹ آبان ماه) پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از ظهر روز جمعه (۲۹ آبان ماه) وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز سبب مواج شدن این مناطق دریایی می‌شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت پذیرد و شناور‌های تجاری از آمد و شد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

به لحاظ دمایی در این مدت با کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما، هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد ادامه دارد.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در خصوص محصولات کشاورزی و زراعی بکار گرفته شود.