به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، با آغاز فصل سرما، شاید رفت‌وآمد اهداکنندگان به مراکز انتقال خون کاهش یابد، اما نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی همچنان پابرجاست؛ نیازی حیاتی که نه با تغییر فصل متوقف می‌شود و نه با سرد شدن هوا کاهش می‌یابد.

در روز‌هایی که پاییز به سمت زمستان می‌رود، بیماران نیازمند جراحی، مصدومان حوادث، مبتلایان به بیماری‌های خاص و افرادی که به دریافت مستمر فرآورده‌های خونی نیاز دارند، همچنان چشم‌انتظار همراهی اهداکنندگان هستند؛ همراهی‌ای که گاه تنها در چند دقیقه، می‌تواند مسیر زندگی یک بیمار و خانواده‌اش را تغییر دهد.

منصوره چاووشی ثانی، رئیس پایگاه انتقال خون رامسر، با تأکید بر ضرورت استمرار اهدای خون در فصل سرد سال، از مردم خواست اهدای خون را به اقدامی مقطعی محدود نکنند و این رفتار ارزشمند انسانی را به بخشی از فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی تبدیل کنند.

وی با اشاره به آمار مراجعه‌کنندگان به پایگاه انتقال خون رامسر اظهار کرد: به‌طور میانگین ماهانه حدود ۶۰۰ نفر برای اهدای خون مراجعه می‌کنند که از این تعداد، نزدیک به ۱۰۰ نفر به دلیل شرایط پزشکی و نداشتن معیار‌های لازم، امکان اهدای خون ندارند؛ ازاین‌رو حضور مستمر اهداکنندگان واجد شرایط، نقش مهمی در تأمین و پایداری ذخایر خون دارد.

چاووشی ثانی افزود: خون و فرآورده‌های خونی از نیاز‌های همیشگی مراکز درمانی است و حوادث، بیماری‌ها و نیاز‌های درمانی بیماران، منتظر فصل یا زمان خاصی نمی‌مانند؛ بنابراین مشارکت منظم مردم در اهدای خون، ضرورتی انکارناپذیر است.

اهدای خون؛ پیوند سلامت و مسئولیت اجتماعی

اهدای خون، علاوه بر نقش حیاتی در نجات بیماران، جلوه‌ای از همدلی، نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی است. هر واحد خون اهدایی پس از انجام آزمایش‌ها و فرآوری، می‌تواند به تهیه فرآورده‌های مختلف خونی کمک کند و امکان بهره‌مندی چند بیمار را فراهم آورد؛ به‌گونه‌ای که هر اهدای خون، ظرفیت کمک به نجات جان حداکثر سه بیمار را دارد.

از منظر پزشکی نیز اهمیت اهدای خون تنها به لحظه‌های بحران محدود نمی‌شود؛ خون و فرآورده‌های آن در درمان کم‌خونی‌های شدید، جراحی‌ها، مصدومان حوادث، بیماران مبتلا به سرطان و برخی بیماری‌های خونی کاربرد حیاتی دارند. از آنجا که فرآورده‌های خونی ماندگاری محدودی دارند و امکان ذخیره‌سازی نامحدود آنها وجود ندارد، تأمین پایدار خون نیازمند مشارکت مستمر اهداکنندگان است.

اهدای خون در افراد سالم و واجد شرایط، با انجام بررسی‌های پزشکی پیش از اهدا، اقدامی ایمن محسوب می‌شود و در کنار نجات جان بیماران، فرصتی برای بررسی اولیه برخی شاخص‌های سلامت اهداکننده نیز فراهم می‌کند؛ با این حال، اهدای خون جایگزین معاینات و مراقبت‌های پزشکی نیست.

پیشکسوت اهدای خون رامسر؛ بیش از ۱۰۰ نوبت اهدای خون از سال ۱۳۷۵

علیرضا قمریان، از اهداکنندگان مستمر و پیشکسوت خون در رامسر، از سال ۱۳۷۵ تاکنون با تداوم در این اقدام انسان‌دوستانه، بیش از ۱۰۰ بار خون اهدا کرده است؛ مسیری چند دهه‌ای که ریشه در باور به کمک همنوع، مسئولیت انسانی و رضایت قلبی از نجات جان دیگران دارد.

قمریان، اهدای خون را اقدامی برای کمک به همنوع، شاد کردن دل انسان‌ها و سهیم شدن در لحظات دشوار زندگی بیماران می‌داند و معتقد است لذت و احساس ارزشمندی حاصل از این کار خیر، به‌سختی با واژه‌ها قابل توصیف است.

وی با دعوت از مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه و انسانی، تأکید دارد که هر فرد واجد شرایط می‌تواند با اهدای خون، بدون چشمداشت و تنها با انگیزه کمک به دیگران، سهمی در نجات جان بیماران داشته باشد.

بیش از ۱۰۰ نوبت اهدای خون، برای علیرضا قمریان فقط یک رکورد نیست؛ روایت سال‌ها مهربانی، استمرار در بخشندگی و باور به این حقیقت است که گاهی ساده‌ترین کار‌های ما، بزرگ‌ترین هدیه زندگی به دیگری است.

دعوت به مهربانی در روز‌های سرد

رئیس پایگاه انتقال خون رامسر در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در اهدای خون، خاطرنشان کرد: سرمای هوا نباید موجب فراموشی نیاز بیماران شود. ذخایر خون با مشارکت مستمر مردم تأمین می‌شود و هر فرد واجد شرایط می‌تواند سهمی در این زنجیره نجات داشته باشد.

شاید اهدای خون برای یک نفر تنها چند دقیقه زمان و اندکی از روزمرگی باشد، اما برای انسانی که چشم‌انتظار دریافت خون است، می‌تواند به معنای ادامه زندگی، بازگشت امید و لبخند دوباره به خانواده‌ای باشد.

در روز‌های سرد سال، گرمای انسانیت را دریغ نکنیم؛ اهدای خون، اهدای امید و اهدای زندگی است.