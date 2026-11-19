به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخراسان رضوی علی‌اصغر حمزه‌پور اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بردسکن روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، در جریان گشت و کنترل زیست‌محیطی در ارتفاعات روستای کاسف، یک نفر متخلف شکار غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: این متخلف اقدام به شکار دو قطعه پرنده وحشی کبک کرده بود که در بازرسی از وی، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی، ۲۷ عدد فشنگ ساچمه‌زنی و دو عدد پوکه نیز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بردسکن تصریح کرد: متهم به همراه خودرو سواری و ادوات کشف‌شده، برای طی مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده شد.

حمزه‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت حفاظت از حیات‌وحش، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز، مراتب را به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.