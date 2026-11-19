معاون وزیر ارتباطات درباره همکاری مشترک میان شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال گفت: ارسال شناسنامه‌های خام به ادارات ثبت احوال در سراسر کشور، تحویل کارت ملی هوشمند در محل سکونت شهروندان همراه با احراز هویت از طریق اثر انگشت و فعال‌سازی کارت، از خدمات پیش‌بینی‌شده در چارچوب این همکاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد احمدی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال کشور با هدف توسعه خدمات هوشمند، همکاری مشترکی را در سه محور، تبادل اسناد هویتی، تحویل هوشمند کارت ملی و شناسایی مدارک هویتی مفقودشده، دنبال می‌کنند.

وی افزود: همچنین با اتصال سامانه «پست‌یافته» به سازمان ثبت احوال، مدارک هویتی مفقودشده پیش از صدور مدارک المثنی بررسی می‌شوند تا در صورت یافتن آنها، امکان شناسایی و پیگیری مدارک فراهم شود

احمدی با اشاره به همکاری‌های مستمر با سازمان ثبت احوال گفت: درحال حاضر موضوع فرآیند چاپ و توزیع شناسنامه‌ها درحال اجراست. ما یک زیرساخت سامانه‌ای را با سازمان ثبت احوال توسعه داده‌ایم از این جهت که بتوانیم موضوع احراز هویت دوعاملی را براساس شاخص‌های معتبرتر و در نشانی و در مکان محقق کنیم.

وی افزود: این اتفاق برای توسعه برخی از خدماتی که الان سازمان ثبت احوال دارد، شاید نیازمند آن است که مردم به برخی از نقاط مراجعه کنند، اما از آنجایی که مجموعه دولت به دنبال این است که تسهیل گری ایجاد کند، بنابراین این توسعه هم در لایه نرم افزاری اتفاق می‌افتد و هم در حوزه خدمات مشترک ازجمله توزیع کارت ملی‌ها در نشانی مردم، موضوع شناسنامه‌های نوزادان و یکسری اوراق خدمات مورد نیاز مردم که درخواست شان را ثبت می‌کنند و سپس باید مراجعه حضوری کنند و در انتها ما به نشانی به مردم تحویل می‌دهیم.

احمدی درخصوص سرشماری نفوس و مسکن و دریافت کد پستی شهروندان نیز گفت: امسال سرشماری نفوس و مسکن براساس ثبتی مبنا اتفاق افتاد، کار بزرگی شکل گرفته است و مجموعه‌های متعددی در این پروژه همکاری کرده‌اند که مرکز آمار سازمان برنامه آن را اجرا می‌کند. برخی از مردم نیازمند این شده‌اند که به صورت حضوری سرشماری را مثل دوره‌های گذشته انجام بدهند که عدد ۱۰ یا ۱۵ درصد است. اگر به هر دلیلی افرادی که به آنها مراجعه می‌شود کد پستی شان را نمی‌دانند، می‌توانند از طریق سامانه " پست من " به نشانی my.post.ir ثبت نام و کدپستی شان را پیدا کنند و یا به وب سایت شرکت ملی پست، post.ir یا سامانه جی نف مراجعه کنند.

وی افزود: همچنین اگر آحاد مردم به هر دلیلی دسترسی به فضای مجازی ندارند، می‌توانند به صورت حضوری به ادارات پست مراجعه و کدپستی شان را دریافت کنند.

احمدی همچنین درخصوص همکاری‌های بین المللی پست کشور گفت: اتحادیه پستی جهانی یک قلمروی واحدی را برای ارائه خدمات پستی در همه دنیا دارد و ما تضمین کننده بخشی از خدماتی هستیم که مردم به عنوان پست بین الملل در سراسر دنیا، یا مرسوله‌ای را به کشور وارد و یا خارج می‌کنند. متأثر از شرایط جنگ و محدودیت‌های پروازی، در ارائه خدمات بین الملل با چالش مواجه شده‌ایم. یکی از اتفاق‌هایی که به تازگی شکل گرفته است، به غیر از مسیر‌هایی که درحال حاضر پرواز وجود دارد و پست برای آن ارسال می‌شود، به صورت زمینی در تفاهمی که پارسال با پست ارمنستان انجام داده‌ایم، محصولات ۴۰ کشور را به ایروان ارمنستان منتقل می‌کنیم و از آنجا به صورت هوایی برای سایر کشور‌ها ارسال می‌شود.

وی افزود: همینطور در حوزه‌های مختلف دیگر با تمرکز بر حوزه تجارت الکترونیک فرامرزی با کشور‌های همسایه که هم قرابت فرهنگی داریم و هم تعدادی از هموطنان ما آنجا حضور داریم و نیاز‌هایی دارند، مذاکرات متعددی در دست اقدام است و امیدواریم بتوانیم خیلی سریع این همکاری‌ها را در حوزه تجارت الکترونیک بین المللی راه اندازی کنیم.

احمدی همچنین درباره همایش سه روزه که قرار است از روز شنبه آغاز شود گفت: ما در این همایش شاهد تغییر و تحولاتی در زیرمجموعه پست جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود. درواقع این یک نگاه برنامه محور است که از دولت چهاردهم در همه شرایط سخت کشور مستقر بوده است. در ارزیابی که سازمان امور اداری استخدامی در حوزه سامانه " فواد " انجام داده، عملکرد شرکت ملی پست عملکرد خوبی تشخیص داده شده است.

وی با بیان اینکه تمرکز شرکت پست بر روی توسعه و ارائه کیفیت خدمات است، گفت: واقعیت اینکه ارائه خدمات پستی صرفاً رفتار همکار نیست، شرایط جوی، زیرساخت‌های حمل و نقلی و بسیاری از مسائل دیگر روی ارائه خدمات تأثیرگذار است. در حوزه زیرساخت‌های الکترونیک و هوشمندسازی و تفکیک هوشمند محصولات هم حدود ۱۴ استان فعالیت می‌کنند که در تهران ۴ یا ۵ دستگاه نیز در این خصوص مشغول فعالیت هستند.