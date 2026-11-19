به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۶ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



انتشار تصاویری قدیمی و صداگذاری بر روی اجتماعات اعتراضی مردم شهرستان آبدانان درپی حادثه واژگونی اتوبوس شرکت NGL

براساس گزارش خبرنگار فارس انتشار تصاویری قدیمی و صداگذاری بر روی اجتماعات اعتراضی مردم شهرستان آبدانان درپی حادثه واژگونی اتوبوس شرکت NGL تکذیب شد.



مسدود شدن جاده اهوازـ امیدیه

انتشار ویدیویی در فضای مجازی با ادعای مسدود شدن جاده اهواز به امیدیه به دلیل مسائل مربوط به بنزین، خبرساز شد. پیگیری‌های خبرگزاری فارس نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد و تصاویر منتشرشده مربوط به حوادث آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ است. طبق این گزارش، جاده اهواز به امیدیه در محدوده چاه سالم باز است و تردد خودروها در این محور بدون مشکل ادامه دارد.



ادعاهای مطرح شده درباره سقاب اصفهانی و برخورد تند معاون اول رئیس جمهور با او

شایعه اختلاف بین سقاب اصفهانی و معاون اول که اخیراً مطرح شده بود، از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت تکذیب شد.



پیشنهاد پزشکیان به مخبر برای تصدی وزارت نفت

پیشنهاد مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مخبر برای تصدی وزارت نفت از سوی دولت تکذیب شد.



ادعای سی‌ان‌ان درباره طرح ایران برای حمله به واشنگتن

وزیر خارجه آمریکا گزارش سی‌ان‌ان درباره طرح ادعایی ایران برای هدف قرار دادن مقام‌های دولت ترامپ در واشنگتن را رد کرد و منابع اطلاعاتی استنادشده در این گزارش را «دروغگو و مجرم» خواند.



برکناری فرمانده حشد الشعبی در عملیات فرات میانه

سازمان حشدالشعبی (بسیج مردمی) اعلام کرد: اخبار برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره برکناری سرلشکر «علی الحمدانی» فرمانده عملیات فرات میانه این سازمان، کذب و بی‌اساس است.



بازداشت افراد در جریان اتفاقات اخیر آبدانان

اسدالله چراغی، نماینده مجلس،گفت: در پیگیری‌های انجام شده، گزارشی مبنی بر بازداشت افراد در جریان اتفاقات اخیر آبدانان نیست.



ادعاهای مقامات آمریکایی درباره دخالت صیادان ایرانی در عملیات نظامی

رئیس سازمان شیلات با رد ادعای آمریکا درباره دخالت صیادان ایرانی در عملیات نظامی تأکید کرد که فعالیت این افراد صرفاً اقتصادی و در حوزه صید است.



نقل قولی منتسب به بازرس وزارت کار درباره دپو و ترخیص نشدن محموله‌های گندم وارداتی از قزاقستان

مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به انتشار مطالبی در برخی شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری درباره دپو و ترخیص نشدن محموله‌های گندم وارداتی از قزاقستان در گمرک، اظهارات منتسب به فردی با عنوان «بازرس وزارت کار» را جعلی و بی‌اساس اعلام کرد.



ادعای یونان درباره ارتباط عوامل ایرانی با یک طرح تروریستی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان با انتشار بیانیه‌ای طرح اتهام‌های مرتبط با یک عملیات ادعایی تروریستی علیه ایران را مردود و بی‌اساس اعلام کرد.



سهمیه بندی نان و آرد در مازندران و ادعای خرید محدود نان با کارت ملی

محمدابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، شایعات مربوط به کاهش سهمیه، سهمیه‌بندی جدید یا افزایش نرخ نان را رد کرده است.





