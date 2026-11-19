پزشک جویباری کسی که شبانه روزی درب منزلش به روی مردم باز بود همچنان با ۹۳سال به طبابت مشغول است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در روزگارقبل از انقلاب سال ۱۳۴۲ که شهرستان جویبار از امکانات درمانی محروم بود و دسترسی مردم به پزشک با دشواری همراه بود، هیبت اله ورداسبی مردی از جنس تعهد و مسئولیت، طبابت در زادگاهش جویبار را آغاز کرد؛ پزشکی که بیش از شش دهه در کنار مردم ماند و نامش با اعتماد و خاطرات چند نسل از جویباری‌ها گره خورد.

دکتر هیبت‌الله ورداسبی جویباری، متولد سال ۱۳۱۲ در باغبان‌محله جویبار، تحصیلات خود را در دبیرستان دارالفنون تهران ادامه داد و پس از آن در دانشگاه تهران در رشته پزشکی تحصیل کرد.

وی از سال ۱۳۴۲ فعالیت پزشکی خود را در جویبار آغاز کرد و به‌عنوان نخستین پزشک این شهرستان، نخستین مطب پزشکی را در این منطقه راه‌اندازی کرد.

۶۴ سال طبابت در جویبار، تنها یک سابقه کاری نیست؛ روایت سال‌ها مسئولیت‌پذیری، تعهد و خدمت به مردمی است که همواره او را در کنار خود دیده‌اند.

درِ خانه این پزشک مردمی، شب و روز به روی بیماران باز بود و بسیاری از اهالی شهرستان، خاطراتی از مراجعه به او در سخت‌ترین ساعت‌های شبانه‌روز دارند.

دکتر ورداسبی همچنین در راه‌اندازی بیمارستان مازیار بابلسر با همکاری جمعی از پزشکان نقش داشت و بخشی از فعالیت‌های جراحی خود را در این مرکز انجام داد.

حالا به پاس سال‌ها تلاش و خدمات این پزشک پیشکسوت، جمعی از فرهنگ‌دوستان و مسئولان شهرستانی واستانی گرد هم آمدند تا با رونمایی از کتاب «ورداسب نامه»، بخشی از زندگی، فعالیت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی او را برای نسل امروز و آینده ماندگار کنند.

این کتاب، روایت زندگی پزشکی است که در روزگار محرومیت، جویبار را برای خدمت انتخاب کرد و ۶۴ سال در کنار مردم ماند.

دکتر هیبت‌الله ورداسبی، اکنون نیز با وجود گذشت بیش از ۹۰ سال از عمرش، همچنان در مطب خود به طبابت مشغول است؛ نامی ماندگار در تاریخ پزشکی و خاطره جمعی مردم جویبار.

رونمایی از کتاب ورداسب نامه/ تجلیل از دکتر ورداسبی چهره ماندگارجویبار

در این آیین محمد مدانلو فرماندار جویبار گفت: تجلیل از سرمایه‌های علمی و فرهنگی باید در زمان حیات آنان انجام شود تا نسل جوان با بزرگان و الگو‌های موفق جامعه خود آشنا شود.

فرماندار جویبار افزود: برگزاری سومین آیین رونمایی از آثار نخبگان و نویسندگان شهرستان طی یک سال گذشته، نشان‌دهنده توجه جدی به این ظرفیت ارزشمند است و این رویکرد را با جدیت ادامه خواهیم داد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دبیرخانه‌ای در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با هدف برگزاری سالانه آیین تجلیل از نخبگان و چهره‌های ماندگار خبر داد و اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که با مشارکت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، جایزه علمی با عنوان «جایزه دکتر ورداسبی» در شهرستان جویبار پایه‌گذاری شود تا هر سال از اندیشمندان، نویسندگان، فرهیختگان و چهره‌های اثرگذار علمی و فرهنگی شهرستان تجلیل به عمل آید.

مدانلوبا قدردانی از حضور مسئولان، مدیران فرهنگی، اساتید دانشگاه، نویسندگان و علاقه‌مندان به علم و فرهنگ، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان، زمینه برگزاری برنامه‌های شایسته‌تری برای معرفی و پاسداشت مفاخر شهرستان جویبار فراهم شود.