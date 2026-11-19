صرفه‌جویی گاز؛ راه عبور از زمستان

با فرا رسیدن فصل سرد و افزایش مصرف گاز، صرفه‌جویی بیش از پیش ضروری شده است. به گفته کارشناسان، آسیب‌دیدگی چهار پالایشگاه پارس جنوبی در جنگ و افت تولید، ناترازی گاز کشور را تشدید کرده و مدیریت مصرف را به راه اصلی عبور از زمستان تبدیل کرده است.