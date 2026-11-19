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با فرا رسیدن فصل سرد و افزایش مصرف گاز، صرفهجویی بیش از پیش ضروری شده است. به گفته کارشناسان، آسیبدیدگی چهار پالایشگاه پارس جنوبی در جنگ و افت تولید، ناترازی گاز کشور را تشدید کرده و مدیریت مصرف را به راه اصلی عبور از زمستان تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ با آغاز فصل سرد سال، مصرف گاز هم افزایش یافته؛ با توجه به آسیب چهار پالایشگاه پارس جنوبی در جنگ و کاهش تولید، از مردم خواسته شده مصرف گاز را کاهش دهند، تا هم گاز خانگی در سراسر کشور پایدار باشد و هم کارخانهها فعال باشند.