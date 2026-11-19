\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632\u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0634\u0647\u062f\u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f:\n\u0628\u0647\u200c\u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0648 \u062a\u062f\u0641\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648\u062d\u06cc\u062f \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u062a\u0631\u062f\u062f \u0648\u0633\u0627\u06cc\u0644 \u0646\u0642\u0644\u06cc\u0647 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0627\u0628\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u062f\u0631\u0632\u06af\u0648\u00a0 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.