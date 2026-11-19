به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در دومین روز نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC) گفت: اجلاس اَپک به دنبال تقویت همکاری اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. باید به رشد اقتصادی پایدار دست یافت و جریان امن و روان داده‌ها تضمین شود. ما به حمایت از همکاری اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه ادامه خواهیم داد.

پینگ افزود: اپک باید با شرایط جدید ایجاد یک جامعه آسیا و اقیانوسیه در پرتو فرصت‌ها و چالش‌های جدید سازگار شود. همه اعضای خانواده آسیا و اقیانوسیه در یک قایق هستند و برای رویارویی با طوفان‌ها باید با هم کار کنیم و از یکدیگر حمایت کنیم. همکاری نامحدود تنها راه توسعه و تغییر در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. کشور‌های اپک باید یک ساختار همکاری نامحدود و بدون تبعیض ایجاد و از تجارت آزاد و باز دفاع کنند.

وی تأکید کرد: چین ۲۰ میلیون دلار برای حمایت از همکاری عملی در سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اختصاص خواهد داد.