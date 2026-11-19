به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیین اختتامیه و برگزاری این دوره از مسابقات با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان حوزه اجتماعی اداره‌کل، روسای ادارات شهرستانی، مدیریت و اعضای هیئت اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان، اساتید و هیئت داوران برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در این آیین با تقدیر از تلاش‌های حوزه اجتماعی اداره‌کل، روسای ادارات در شهرستان‌ها و همچنین همراهی صمیمانه خانه کارگر استان در فراهم‌سازی مقدمات این رویداد ارزشمند اظهار کرد: جامعه کار و تولید به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر جامعه اسلامی، همواره با اتکا به تعالیم قرآن کریم و کلام وحی، برای تولید باکیفیت‌تر و ارائه خدمت شایسته پیشرو بوده است.

مرتضی پروانه با تأکید بر اینکه برگزاری چنین مسابقاتی صرفاً یک رویداد ظاهری نیست، افزود: این رویداد بهانه‌ای است تا یک بار دیگر راه، نگاه و معیار‌های خود را در حوزه مسئولیت‌پذیری، همدلی، اجرای عدالت و توسعه ارزش‌های ناب اسلامی بازتنظیم کنیم و قرآن را در تمامی ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و حرفه‌ای ساری و جاری سازیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در تشریح آمار و نحوه برگزاری این رقابت‌ها بیان کرد: در این دوره از مسابقات ۶۰ نفر از شرکت‌کنندگان سراسر استان با یکدیگر به رقابت پرداختند که ۳۰ نفر در بخش عمومی و ۳۰ نفر در بخش تخصصی حضور داشتند.

پروانه افزود: این رقابت‌ها در ۵ رشته و بخش شامل قرائت تحقیق، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم و تفسیر (ویژه برادران و خواهران) با ارزیابی اساتید و هیئت داوری برگزار شد و در پایان، برگزیدگان این رویداد قرآنی جهت حضور در مسابقات کشوری عازم تهران خواهند شد.

وی در پایان با تجلیل از مقاومت و پایداری جامعه اسلامی و کارگری در برابر توطئه‌های دشمنان، بر ضرورت نهادینه‌سازی اخلاق و رفتار قرآنی در محیط‌های کار و تولید تأکید کرد.