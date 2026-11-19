به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ میانگین هوای کلان‌شهر اصفهان امروز با میانگین ۶۷ AQI در پی وزش باد در وضعیت قابل قبول و سالم قرار گرفته است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر صبح امروز در منطقه کردآباد اصفهان با ۱۳۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

وضعیت هوا همچنین امروز در ایستگاه‌های ۲۵ آبان با ۵۸، استانداری ۵۴، انقلاب ۶۴، بهارستان غربی ۹۰، پارک زمزم و فرشادی ۵۹، پروین ۵۷، خرازی ۸۰، رهنان ۷۹، زینبیه ۶۵، سپاهان شهر ۶۲، فیض ۷۰، قجاورستان ۶۶، کاوه ۶۱، میرزا طاهر ۶۰، ولدان ۶۶، محور شرق منطقه قهاب ۸۹، محمو د آباد ۸۹ AQI در وضعیت سالم قرار دارد.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان ولیعصر کاشان با ۶۹، علوم پزشکی کاشان ۶۱، بیمارستان شاهین شهر ۸۷ و خمینی شهر با ۹۰ AQI در وضعیت سالم و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.