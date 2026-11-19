همزمان با سی‌وچهارمین هفته کتاب، از ۱۲ نفر از فعالان فرهنگ کتاب و کتابخوانی مازندران در آیینی در قائم‌شهر تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در آیین تجلیل از فعالان فرهنگ کتاب و کتابخوانی استان در مجتمع فرهنگی هنری حر قائم‌شهر گفت: در هشت ماه نخست امسال، بیش از هزار و ۸۰۰ عنوان کتاب با تلاش ناشران مازندران به چاپ رسیده است.

وی شمار نسخه‌های چاپ‌شده این کتاب‌ها را بیش از دو میلیون نسخه اعلام کرد و افزود: ادبیات کودک و نوجوان، موضوعات آموزشی، سبک زندگی، جوانی جمعیت و مباحث دینی و مذهبی، از محورهای اصلی آثار منتشرشده در استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به فعالیت ۳۱۳ ناشر در استان، معرفی و تجلیل از نویسندگان، ناشران، خادمان و مروجان فرهنگ کتابخوانی را از اهداف این آیین برشمرد.

در این مراسم که همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب برگزار شد، از ۱۲ نفر از فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی مازندران تجلیل و از تازه‌های نشر استان رونمایی شد.