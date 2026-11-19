به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار که با رقابت نزدیک دو تیم همراه بود، تایلندی‌ها موفق شدند با برتری یک‌گله، سه امتیاز ارزشمند مسابقه را کسب کنند و رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کنند.

عراق نیز با وجود به ثمر رساندن چهار گل، نتوانست مانع از پیروزی میزبان شود و نخستین مسابقه خود را با شکست پشت سر گذاشت.

نتیجه نهایی: 🇹🇭 تایلند ۵ – ۴ عراق 🇮🇶

این نتیجه در حالی رقم خورد که ژاپن نیز در دیگر دیدار روز نخست، با نتیجه ۸ بر ۳ مقابل بحرین به پیروزی رسید.