به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، در این نمایشگاه علاوه بر شرکت‌های افغان، شرکت‌هایی از کشور‌های ایران، چین، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و روسیه شرکت می‌کنند.

این نمایشگاه در شش محور شامل صنعت ساختمان و مواد ساختمانی، شهرسازی، عمران و زیرساخت‌ها، تاسیسات برقی، مکانیکی، انرژی‌های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر، ماشین آلات صنعتی، ساخت خط ریل و بزرگراه‌ها، خدمات مالی، بانکداری و سرمایه‌گذاری، و فناوری‌های نوین ساخت و ساز و زیربنا‌ها برگزار می‌شود.

مجری برگزاری نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه پاویون بسیار بزرگی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده و شرکت‌های مطرح ایرانی قرار است با هدف سرمایه‌گذاری و شرکت در طرح‌های زیربنایی ساختمانی و تامین مصالح ساختمانی در این نمایشگاه شرکت کنند.

شکرالله بقایی با اشاره به علاقمندی افغانستان به محصولات مرتبط با ساخت و ساز ایرانی افزود: هم اکنون ما پروژه بزرگی به عنوان کابل جدید را در دستور کار داریم که ۷۵۰ واحد مسکونی برای ۳ میلیون نفر در آن در نظر گرفته شده است که این فرصت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری ایرانی در بخش صنعت و مواد ساختمانی است که در این طرح بزرگ مشارکت کنند.

وی تاکید کرد: مقامات وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان هم بسیار علاقمند هستند که ایران در طرح‌های توسعه‌ای از قبیل ساخت و ساز، برق و مترو افغانستان مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند.

محمد صابر لطیفی رئیس نمایشگاه بین المللی افغانستان هم گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در عمران و بازسازی افغانستان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به خودکفایی ایران در تولید محصولات ساختمانی و همچنین منابع سرشار ایران افزود: افغانستان بازار خوبی برای محصولات ایران است.

لطیفی تاکید کرد: شرکت‌های ایرانی فعال در این عرصه می‌توانند در افغانستان سرمایه‌گذاری و در تولید تجهیزات و مصالح مرتبط با ساخت و ساز با مشارکت شرکت‌های افغانی کارخانه‌های خود را دایر کنند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر ما ایرانی، افغان و افغان، ایرانی است و با توجه به اینکه ایرانیان هیچ مشکلی در بحث روادید، رفت و آمد و مترجم ندارند بهترین خدمات را می‌توانند برای افغانستان ارائه کنند و افغانستان هم آغوش خود را برای ایرانیان باز کرده است.