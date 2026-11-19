وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با تائید حمله کوبنده نیروهای مسلح به دو پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در منطقه بار دیگر هشدار داد: هرگونه تکرار تجاوز و اقدام خصمانه علیه ایران با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن بیانیه وزارت امور خارجه درخصوص واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاو.زکارانه ارتش تروریستی آمریکا در سواحل جنوبی که بامداد پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ انتشار یافته، به شرح ذیل است:

" وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامات تجاوزکارانه ارتش ترویستی آمریکا علیه نقاطی از کشورمان در سواحل جنوبی طی چند روز گذشته را به شدت محکوم می کند.

در واکنش به این اقدامات تجاوزکارانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و در راستای صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور سامانه‌های پدافندی پاتریوت و سکو‌های پرتاب بهیاد و موشک ارتش آمریکا در دو پایگاه آنها در منطقه را که مبدا و پشتیبان عملیات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.

اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات مسلحانه آمریکا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و با هدف مقابله با منشأ و زیرساخت‌های پشتیبان تجاوز صورت گرفته است. بدیهی است، مسئولیت حقوقی و بین المللی پیامدهای ناشی از این وضع متوجه آمریکا است که با نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و توسل غیر قانونی به زور صلح و امنیت منطقه را در معرض تهدید قرار داده است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور‌های منطقه قویاً از دولت‌های منطقه می خواهد با اتخاذ تدابیر لازم مانع از ادامه استفاده متجاوزان از قلمرو پایگاه‌ها و امکانات مستقر در کشور‌های خود برای طراحی تدارک و اجرای عملیات تجاوزکارانه علیه ایران شوند.

عدم جلوگیری کشور‌های منطقه از استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات این کشور‌ها برای تدارک و اجرای اعمال تجاوز کارانه علیه ایران نه تنها خلاف اصل حسن همجواری است، بلکه به موجب بند (۲) ماده ۳ ضمیمه قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصداق عمل تجاوزکارانه» است و ایران را کاملا مجاز و محق به اتخاذ تدابیر دفاعی علیه آنها می کند.

خاطرنشان می شود که تاکنون جمهوری اسلامی ایران بنا به ملاحظات همسایگی و مصالح است اسلامی با خویشتن داری حداکثری عمل کرده و صرفا پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی آمریکا در این کشور‌ها را مورد ضربات دفاعی خود قرار داده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مسئولیت سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت و دبیر کل این سازمان را برای ایفای وظایف خود وفق منشور ملل متحد یادآور می شود.

سکوت و بی عملی در قبال نقض مستمر اصول بنیادین منشور به ویژه اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ از سوی یک عضو دائم شورای امنیت نه تنها موجب تضعیف اعتبار و جایگاه سازمان ملل متحد خواهد شد؛ بلکه زمینه ساز تکرار تجاوزات و تهدید فراینده صلح و امنیت بین المللی است.

وزارت امور خارجه همچنین ضمن تقبیح رویکرد غیر مسئولانه برخی طرف‌های منطقه‌ای که بی توجه به واقعیت‌های موجود و با نادیده گرفتن اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران عملیات‌های دفاع مشروع ایران را مورد انتقاد قرار می دهند، از این کشور‌ها می خواهد به جای شکایت از ایران به خاطر دفاع مشروع مانع از استفاده آمریکا از قلمرو و پایگاه‌های مستقر در کشور‌های منطقه برای تدارک و اجرای تجاوز علیه ایران شوند.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عزم راسخ خود برای دفاع از حاکمیت استقلال و تمامیت سرزمینی کشور تصریح می‌کند که هرگونه تکرار تجاوز و اقدام خصمانه علیه ایران با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. "