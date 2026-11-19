معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: مشکل اصلی کشور کمبود فناوری نیست، بلکه استفاده محدود از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف، بویژه ساختمان و صنعت انرژی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، «حسین افشین» در حاشیه نمایشگاه «ایران پیشرو» با اشاره به نقش مدیریت شهری در توسعه زیست‌بوم نوآوری گفت: یکی از وظایف شهرداری‌ها فراهم کردن بستر لازم برای شکل‌گیری بازار فناوری و نوآوری است تا زنجیره اتصال ایده به محصول و سپس کاربرد آن شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه برگزاری رویداد‌های فناورانه در استان‌های مختلف می‌تواند به توسعه این زیست‌بوم کمک کند، افزود: در استان اصفهان رویداد «فن‌نما» برای چهارمین دوره برگزار می‌شود و در استان‌های کرمان و گیلان نیز رویداد‌هایی مانند «ریورس پیچ» و «شهر‌های آینده» شکل گرفته‌اند. با این حال، تداوم چنین برنامه‌هایی در استان‌های بیشتری ضروری است.

«ایران پیشرو» صرفاً متعلق به شهر تهران نیست

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری نخستین دوره نمایشگاه «ایران پیشرو» در تهران تصریح کرد: این نمایشگاه را نباید صرفاً متعلق به شهر تهران دانست؛ چراکه شرکت‌های حاضر در آن می‌توانند خدمات و محصولات خود را در سراسر کشور عرضه کنند. از شهرداران و مدیران شهری سایر استان‌ها دعوت می‌کنم با بازدید از این نمایشگاه، زمینه استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور را در شهر‌های خود فراهم کنند.

افشین ادامه داد: معاونت علمی برای حمایت از این روند، رویکرد خود را به سمت تقویت زنجیره نوآوری تغییر داده است. بر همین اساس، در کنار حمایت‌های مستقیم از شرکت‌ها، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای ترغیب شهرداری‌ها، صنایع و سایر خریداران به استفاده از فناوری در نظر گرفته می‌شود تا بخشی از ریسک به‌کارگیری فناوری نیز پوشش داده شود.

فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در سطح بالایی قرار دارد

وی با تأکید بر توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در حوزه انرژی گفت: فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در سطح بالایی قرار دارد و با نمونه‌های جهانی قابل مقایسه است؛ اما مسئله اصلی این است که تا چه اندازه از این ظرفیت در بخش‌های مصرف انرژی، خودرو و ساختمان استفاده می‌کنیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور با انتقاد از بی‌توجهی به فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز اظهار کرد: در حوزه ساختمان، فناوری‌هایی برای تولید مصالح با ضریب انتقال حرارت بسیار پایین و عایق‌کاری مناسب وجود دارد، اما به دلیل عرضه مصالح ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت و جدی گرفته نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، از این ظرفیت‌ها به اندازه کافی استفاده نمی‌شود.

افشین نقش شهرداری‌ها را در اصلاح این روند مهم دانست و افزود: شهرداری‌ها به دلیل نقش خود در صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین ظرفیت فرهنگ‌سازی می‌توانند به‌تدریج استفاده از فناوری‌های نوین و مصالح باکیفیت را در ساختمان‌سازی جدی‌تر دنبال کنند.

اصلاح نظام مهندسی باعث بهبود حوزه سازه‌ای شد

وی با اشاره به تجربه اصلاح مقررات مهندسی پس از زلزله بم گفت: پس از آن حادثه، با اصلاح نظام مهندسی، افزایش سخت‌گیری‌ها و تقویت نظارت‌ها توانستیم در حوزه سازه‌ای بهبود ایجاد کنیم. به اعتقاد من، باید همین رویکرد را در حوزه مصرف انرژی نیز دنبال کنیم؛ چراکه صرفه‌جویی در انرژی می‌تواند منابع بیشتری را برای توسعه زیرساخت‌های کشور آزاد کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به توافق جدید در حاشیه نمایشگاه ایران پیشرو درباره حمایت از ثبت بین‌المللی اختراعات حوزه شهری بیان کرد: مقرر شده است حمایت از ثبت بین‌المللی پتنت‌های مرتبط با حوزه شهری به‌صورت مشترک و با سهم ۵۰ درصدی معاونت علمی و ۵۰ درصدی شهرداری تهران انجام شود؛ به این ترتیب، کل هزینه مورد حمایت قرار می‌گیرد.

هدف از این همکاری را حفظ حقوق معنوی فناوران و حمایت از توسعه فناوری در داخل کشور دانست و گفت: ثبت بین‌المللی اختراعات علاوه بر حمایت از حقوق صاحبان فناوری، می‌تواند به ارتقای جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی نیز کمک کند.