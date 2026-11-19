به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت: سومین گلخانه سبزی وصیفی به وسعت ۱۸۰۰ متر در روستای میرآب ولایروبی ومرمت سه رشته قنات در روستا‌های ازناوله، معصوم آباد ومیرآباد از جمله طرح‌هایی است که به بهره برداری رسید.

مهرداد مردادمند افزود: طرح‌های نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی مزرعه گاو کش روستای معصوم آباد ودو واحد پرورش طیور در حال ساخت نیز مورد بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قرار گرفت.

درپایان هم عملیات ساخت سردخانه ۷ هزارتنی با سرمایه گذاری ۲ هزارمیلیاردریالی بخش خصوصی آغاز شد.