۱۷۴ مورد تخلف صنفی در حوزه آرد و نان به ارزش ۲۹ میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال در استان مشاهده و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: از ابتدا تا ۲۷ آبان سال جاری، ۱۷۴ مورد تخلف صنفی در حوزه آرد و نان استان به ارزش ۲۹ میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال مشاهده و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

علی تهوری افزود: با تاکید استاندار مبنی بر نظارت و کنترل بازار در راستای جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه نظارت بر کالا‌های اساسی و آرد و نان، بازرسی از نانوایی‌ها به صورت شبانه روزی با هدف مقابله با گران فروشی، کم فروشی، قاچاق و ... در استان انجام، که ۱۷۴ مورد تخلف از ۳ هزار و ۴۹۵ بازرسی از واحد‌های صنفی فعال در حوزه آرد و نان استان شناسایی شد.

وی گفت: در برخی موارد نانوایان اقدام به تولید بیش از نیاز واقعی و تقاضای مردم و خشک کردن نان سالم و یا بعضا برخی افراد سودجو اقدام به خرید و نگهداری حجم زیادی نان و خشک کردن به منظور فروش برای مصارف دامی می‌کنند که این اقدام تخلف محسوب و با متخلفان مطابق با قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی برخورد می‌شود.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان ضمن اطمینان بخشیدن به مردم در خصوص اینکه تخلف نانوایی‌ها زیر ذره بین نظارت بازرسان این اداره کل، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف قرار دارد، افزود: همواره اطلاع رسانی‌های لازم و گسترده در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان، به صورت مستقیم و غیر مستقیم به جامعه هدف با تاکید بر رعایت ضوابط و دستورات صنفی صورت می‌گیرد و تذکرات لازم در خصوص ممنوعیت فروش نان سالم و خشک در حجم انبوه به دامداران و به تبع آن تشکیل پرونده به قید فوریت برای واحد‌های صنفی متخلف داده شده است و این مهم جز با همکاری مردم میسر نخواهد بود.

تهوری از هم استانی‌ها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات ۱۲۴ این اداره کل، تلفنی و یا از طریق درگاه وب به نشانی ۱۲۴.IR به کارشناسان مربوطه اعلام کنند.