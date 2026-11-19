به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسن حیدری فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح‌الله (ره) جنوب شهرستان با تشریح برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هفته بسیج گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا به‌ویژه در میادین شهرها، اجرای برنامه «آبروی محله»، دیدار و تکریم خانواده‌های شهدا، ترمیم قبور مطهر شهدا و غبارروبی و عطرافشانی گلزار‌های شهدا از جمله برنامه‌هایی است که در سطح جنوب شهرستان ری برگزار خواهد شد.

وی افزود: تجلیل از بسیجیان نخبه و نمونه، قدردانی از رتبه‌های برتر کنکور، برگزاری همایش‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان نیز در دستور کار قرار دارد.



سرهنگ حسن حیدری در ادامه از برنامه‌ریزی برای آزادی ۳ زندانی جرایم غیرعمد در هفته بسیج خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مقدمات آزادی این زندانیان فراهم شده و پیش‌بینی می‌شود در طول هفته بسیج زمینه بازگشت آنان به خانواده‌هایشان فراهم شود.



وی همچنین به پیگیری مشکلات اسناد مالکیت منازل روستای کبیرآباد اشاره کرد و افزود: موضوع سنددار شدن خانه‌های این روستا از سوی بسیج حقوقدانان پیگیری شده و با نظر مساعد بنیاد مستضعفان، امیدواریم در هفته بسیج مشکل اسناد این املاک برطرف و اسناد مالکیت به مردم تحویل داده شود.

فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح‌الله (ره) جنوب شهرستان ری با اشاره به برنامه‌های آموزشی و ورزشی هفته بسیج گفت: زنگ «مدرسه عشق» در مدارس منتخب آموزش‌وپرورش نواخته خواهد شد و مراسم نواختن زنگ پهلوانی نیز در زورخانه‌های باقرشهر، کهریزک، قلعه‌نو و حسن‌آباد برگزار می‌شود.