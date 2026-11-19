کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران، با نام کاروان «شهید خامنه‌ای» که به مسابقات بین‌المللی جام آزاد سازمان همکاری شانگهای در روسیه اعزام شده، در پایان چهارمین روز این رقابت‌ها موفق به کسب ۵ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۶ مدال برنز شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از مسکو، کاروان ورزشی ایران در پایان چهارمین روز از مسابقات بین‌المللی «جام آزاد سازمان همکاری شانگهای» به میزبانی پایتخت روسیه، در رشته‌های «شطرنج»، «سنگ‌نوردی»، «تنیس روی میز» و «جودو» موفق به کسب ۱۳ مدال رنگارنگ شده است.

مسابقات شطرنج پس از چهار روز در رشته‌های «رپید» و «بیلیتس» تیمی و انفرادی آقایان و بانوان به پایان رسید که تیم شطرنج ایران موفق به کسب ۳ مدال طلا و ۴ برنز شد.

«مبنیا علی‌نسب» استاد بزرگ شطرنج بانوان موفق به کسب دو مدال طلا و یک برنز شد.

همچنین «آنوشا مهدیان» با کسب یک طلا و یک برنز، «رضا مهدوی» یک طلا و ۲ برنز، «آرش داغلی» با دو مدال برنز برای کشورمان بدست آوردند.

در رشته سنگ‌نوردی آقایان و در ماده سرعت، «میلاد علی‌پور» موفق به کسب مدال طلا شد.

در همین ماده و در بخش بانوان نیز خانم «مهیا دارابیان» صاحب گردن‌آویز برنز شد.

رقابت‌های تیمی تنیس روی میز هم عصر چهارشنبه به پایان رسید و تیم تنیس روی میز ایران پس از روسیه میزبان، به مقام نایب‌قهرمانی و مدال نقره دست یافت.

پیشتر جودوکاران کشورمان موفق به یک مدال طلا و یک برنز شده بودند.

مسابقات بین‌المللی جام آزاد سازمان همکاری شانگهای با حضور ۲۳ تیم عضو، ناظر و شریک سازمان شانگهای تا پنجم آذرماه ادامه خواهد یافت.