به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان، این ویروس در موج فراگیری اخیر، تاکنون به ابتلای بیش از ۱۱۳۰۰ نفر و جان باختن دست‌کم ۵۵۰۰ نفر منجر شده است.

گونه جدید این ویروس که بوندی بوجا نام دارد، برگرفته از نام شهری در اوگانداست. به گفته تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، تاکنون تلاش‌ها برای ساختن واکسن ضد گونه بوندی بوجا، نتیجه نداده است. ماه گذشته یک واکسن برای مهار گونه زئیر ویروس، با موفقیت امتحان شد، اما این واکسن بر گونه بوندی بوجا موثر نیست. اکنون ما در حال آزمایش دو واکسن جدید برای مهار گونه بوندی بوجا هستیم.

به گفته مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، جمهوری دموکراتیک کنگو، زئیر سابق، همزمان با شیوع گسترده بیماری وبا نیز درگیر است. جمهوری دموکراتیک کنگو همزمان با بدترین شیوع بیماری وبا در چند دهه اخیر دست و پنجه نرم می‌کند و از آغاز سال تاکنون بیش از ۶۰ هزار ابتلا با بیش از ۱۸۰۰ فوتی ثبت شده است.

گونه بوندی بوجای ابولا، در ماه اکتبر در کشور‌های کنیا، با ۹ مورد ابتلا و ۲ فوتی، و نیجریه با یک مورد ابتلا، نیز ثبت شده است. شیوع در اوگاندا که هم‌زمان آغاز شده بود، پایان یافته اعلام شده است.

اظهارات:

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی