افزایش بهای سوخت، تورم اقتصادی در انگلیس را چهارمین ماه متوالی افزایش داده و به بالاترین میزان در یک سال اخیر رسانده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت: نرخ تورم بریتانیا در ماه اکتبر(مهر و آبان) به ۳.۶ درصد افزایش یافت که فشار برخانواده‌ها را تشدید کرده است.

مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد: هزینه‌های سوخت خودرو و انرژی، بیش‌ترین سهم را در افزایش ماهانه شاخص داشته‌اند.

اقتصاد دانان علت بروز این شرایط را شوک‌های عرضه انرژی در خاورمیانه می‌دانند که موجب شده دولت بیش از پیش از وعده اش برای کاهش نرخ تورم به دو درصد دور شود.

در آغاز ماه گذشته، نهاد ناظر بر بازار انرژی (Ofgem) سقف قیمت‌های فصلی را چهاردرصد افزایش داد. این اقدام سبب شد میانگین صورتحساب سالانه انرژی خانوار‌ها در انگلیس با حدود شصت پوند افزایش به هزار و ۷۲۳ پوند برسد.

این آمار‌ها در حالی منتشر می‌شوند که کم‌تر از دو هفته پیش، بانک مرکزی انگلیس میزان بهره پایه را به ۴ درصد افزایش داد. این نخستین افزایش نرخ بهره در بیش از سه سال گذشته بود.

بانک مرکزی انگلیس هشدار داده است که تورم ممکن است در ماه‌های پیش رو تا پنج درصد افزایش یابد.

گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد مرکز ملی امار انگلیس، گفت: افزایش بهای سوخت هزینه‌های سالانه خانوارها، مواد اولیه شماری از تولید کنندگان و همچنین کالا‌های تولیدشده در کارخانه‌ها را افزایش داده است.