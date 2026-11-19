کتاب «طومار نقالی ایران» که به بررسی شیوه‌های زنده روایت حماسه و پیوند میان شاهنامه و هنر نقالی می‌پردازد، در شهرستان ورامین رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از کتاب «طومار نقالی ایران» که نخستین طومار پس از عصر صفوی بر اساس شاهنامه فردوسی است، در شهرستان ورامین رونمایی شد.

نویسنده این کتاب با معرفی «نقالی» به‌عنوان یکی از شیوه‌های زنده روایت حماسه در ایران، آن را پیوندی میان شاهنامه، اجرا، بدن، صدا و حافظه فرهنگی معرفی کرده است.

وی افزود: در این اثر علاوه بر توضیح چیستی نقالی، از ویژگی‌های نقال، تکنیک‌های بدنی، حرکت‌های ثابت و شیوه بازآفرینی صحنه‌های حماسی نیز سخن گفته شده است.