مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از شناسایی ۲ هزار و ۶۸۵ نانوایی متخلف و معرفی آن‌ها به تعزیرات حکومتی در هفت ماه نخست امسال خبر داد.

معرفی ۲ هزار و ۶۸۵ نانوایی متخلف مازندران به تعزیرات حکومتی

معرفی ۲ هزار و ۶۸۵ نانوایی متخلف مازندران به تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سلیمان علیجان‌نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: بازرسان این اداره کل در هفت ماه نخست امسال از ۹ هزار و ۵۱۹ واحد نانوایی در سراسر استان بازدید و در جریان این بازرسی‌ها ۲ هزار و ۶۸۵ واحد متخلف را شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

وی ارزش پرونده‌های تشکیل‌شده برای این واحدها را بیش از ۱۷۳ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: کم‌فروشی، گران‌فروشی، رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، درج نکردن قیمت و رعایت نکردن ساعات پخت، از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با هشدار به واحدهای صنفی درباره رعایت نکردن قوانین نظام صنفی، از شهروندان خواست تخلفات اقتصادی را از طریق تلفن ۱۲۴ یا سامانه اینترنتی 124.ir گزارش کنند.